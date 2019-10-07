اعتماد تشكيل مجالس إدارات 7 أندية رياضية

البلاد : متابعات

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الرياض، لمدة 4 سنوات، برئاسة بندر بن فهد بن مقيل، وعضوية كل من الدكتور مقبل بن نهار بن جديع (نائباً للرئيس) , والدكتور محمد بن هشام الدوسري وعبدالرحمن بن عبدالعزيز الطويل, وفيصل بن صالح أبو حيمد, وحماد بن حمود الدوسري.

كما اعتمد سموه مجلس إدارة نادي الفاو بمحافظة الوادي، برئاسة راشد بن مزحم الدوسري وعضوية كل من محمد بن مرضي الدوسري (نائباً للرئيس) , ومبارك بن سعيد الدوسري (أميناً عاماً), وشايع بن مرضي الدوسري”أميناً للصندوق”وظافي بن محمد الدوسري, وعبدالعزيز بن شايع الدوسري, وحمد بن حنيف الدوسري, وثامر بن بادي الدوسري, وفهد بن محمد القحطاني , ومجلس إدارة نادي الجواء بمحافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، برئاسة محمد بن صالح العريني، وعضوية كل من صالح بن حسن الفرحان (نائباً للرئيس), ومحمد بن عبدالله السحيباني (أميناً عاماً), وفهد بن عطالله الحربي (أميناً للصندوق), ومنصور بن عبدالله الحميدان, وسليمان بن عبدالله الحميدان, وعلي بن صالح العنزي, وعاصم بن سليمان الدواس, وعلي الحميدي العريني, ومجلس إدارة نادي الموج بمحافظة الخبراء، لمدة 4 سنوات برئاسة صالح بن عبدالرحمن العزاز، وعضوية كل من عبدالعزيز بن صالح الحديثي (نائباً للرئيس), وفهد بن عبدالعزيز الحديثي, وعلي بن صالح السحيباني, وعبدالله بن صالح السحيباني.

كما اعتمد سموه مجلس إدارة نادي المزاحمية بمنطقة الرياض، لمدة 4 سنوات برئاسة موسى بن سعود الزياد، وعضوية كل من حاتم بن سعود البقمي (نائباً للرئيس), وإبراهيم بن عبدالله الزابن, وذيب بن حزام القحطاني, وحمد بن سعد بن عتيق, ومحمد بن سعود الزياد, وداهم بن محمد القحطاني, وإبراهيم بن محمد السياري, ومجلس إدارة نادي الشرق بمحافظة الدلم، لمدة 4 سنوات برئاسة داوود بن محمد المقرن، وعضوية كل من فيصل بن فهد العبودي(نائباً للرئيس), وبدر بن سعد العتي, ونايف بن ناصر السعيدان, وعبدالعزيز بن إبراهيم المقرن, وعبدالعزيز بن عبدالرحمن الهزاع ومجلس إدارة نادي أشيقر بمحافظة شقراء، لمدة 4 سنوات برئاسة خالد بن محمد العبدالوهاب، وعضوية كل من خالد بن محمد المنصور, (نائباً للرئيس), ومحمد بن حمد العبدالوهاب, وعبدالوهاب بن حمد العبدالوهاب, ومشعل بن عبدالرحمن القصير, ومحمد بن خالد العبدالوهاب, وعبدالمحسن بن حمد العبدالوهاب, وخالد بن عبدالعزيز الحسيني.