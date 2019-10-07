خاص البلاد – نيفين عباس

تم ربط مقدمات الارتعاج بارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وغيرها من المشكلات لدى الأمهات

وكشفت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت في المستقبل

إذ أن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ، أو مقدمات الارتعاج ، يصيب ما بين 3٪ و 10٪ من النساء الحوامل إذا تركت بدون علاج

فقد تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة في كل من الأمهات والرضع

وفي دراسة بريطانية نشرت في الدورة الدموية ، وجد أن 149712 حالة من حالات تسمم الحمل في 1.3 مليون حالة حمل خلال فترة 20 عاما

ثم تابع الباحثون جميع النساء لمدة تسع سنوات في المتوسط ​​بعد الولادة، خلال تلك الفترة

وكان هناك 18،624 حدثًا للقلب والأوعية الدموية لأول مرة ، 65٪ منهم من النساء دون سن الأربعين

بالمقارنة مع النساء اللائي لم يعانين من مقدمات الارتعاج

فإن أولئك اللائي تعرضن لخطر أكبر لاثني عشر اضطرابات قلبية وعائية

وكان لديهم خطر الاصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 90 في المئة

وأكثر من ضعف خطر الاصابة بنوبة قلبية ، ومضاعفة خطر الاصابة بنوبة قلبية مرتين ونصف

كانوا أكثر من أربعة أضعاف احتمالية إصابتهم بارتفاع ضغط الدم المزمن

ومرتين أكثر من غير المصابين بتسمم الحمل بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية

وقال أحد كبار مؤلفي الدراسة ، فيرجوس ب. مكارثي

إستشاري التوليد في مستشفى كورك الجامعي للأمومة في أيرلندا: “لقد رأينا هذه الاختلافات في النتائج في وقت مبكر بعد عام واحد من الحمل”

وتابع “يجب على أي امرأة تتأثر بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل استشارة الطبيب بعد الولادة وتأكد من أن لديها متابعة طبية كافية