أفضل طريقة للحصول على دجاج محمر بشكل مثالي

خاص البلاد – نيفين عباس

الدجاج المحمر معادلة تحتار فيها الكثير من السيدات نظراً لعدم توفر الأفران المناسبة لإخراج الدجاجة بأفضل شكل وتسوية ممكنة

عليكِ إتباع تلك النصائح للحصول على أفضل نتيجة ممكنة للدجاج المحمر

1- جففى الدجاجة جيداً من أى ماء

2- أتركيها بدون تغطية فى البراد لساعتين على الأقل

3- إخرجيها من البراد ورشى الملح عليها جيداً

4- ضعيها مرة أخرى بالبراد مدة ساعة

5- إخرجيها من البراد مرة أخيرة وضعى لها ملح مرة أخرى وفلفل إسود

6- ضعى داخل الدجاجة الأعشاب العطرية المفضلة، كالزعتر أو إكليل الجبل مع الليمون والبصل

7- إدهنى الدجاجة بالكامل بالزبدة وضعى لها قليل من الأعشاب الإيطالية

8- ضعيها فى فرن مسخن مسبقاً لساعة ونصف إلى ساعتين

9- إخرجيها من الفرن وقدميها بعد التقطيع أو كاملة