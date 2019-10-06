مصر للطيران و”ريكسوس شرم” تنظمان رحلة تعريفية

شرم الشيخ ــ أحمد شرف الدين

نظمت شركة مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمى وفنادق ريكسوس سى جيت وريكسوس شرم الشيخ اكبر رحلة تعريفية لشركات السفر والسياحة السعودية ، حيث تعتبر مدينة شرم الشيخ من أهم المقاصد السياحية وبخاصة من المملكة العربية السعودية. وفى هذا الإطار استقبلت مصر للطيران الوفد بمطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة بحضور مدير عام شركة مصر للطيران بالمملكة محمد عبد النبى، والمدير الإقليمى بجدة أحمد وجدى والذى رافق الوفد وقام بالتعريف بأحدث طائراتها B737-800 والتى تتمتع بالراحة والرفاهية.وكان مدير محطة مصر للطيران بمطار شرم الشيخ أحمد عبد العزيز فى استقبال المجموعة حيث أنهى إجراءات الوصول ورحب بالجميع.

واستضافت مجموعة فتادق ريكسوس سى جيت في الأيام الأربعة الأولى من الرحلة ، نخبة من شركات السفر والسياحة السعودية منها شركة الفارس الدولى للسفر والسياحة ، شركة ماجد للسفر والسياحة ، شركة أنتركونتيننتال ، شركة سكاى دريم للسياحة ، شركة الرحة الجميلة للسياحة وشركة الطيار للسفر والسياحة ، واطلع ممثلي وكالات السفر والسياحة السعودية على الخدمات التي يقدمها أحد أجمل المنتجعات السياحية في شرم الشيخ،

حيث استقبل الوفد الأستاذ احمد شاهين مدير إدارة المبيعات العالمية لدول مجلس التعاون الخليجى والشرق الأوسط. وقد قام المشاركون في الرحلة التعريفية بالإستمتاع بالمساحات الواسعة والشاطىء الخلاب المطل علي البحر الاحمر، وأتيحت الفرصة لممثلي وكالات السفر تذوق أشهي المأكولات من المطاعم المختلفة بفندق ريكسوس سي جيت وكما اشتملت الجولة التعريفية زيارة لفندق ريكسوس شرم.