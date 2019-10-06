مركز مسار يؤهل المقيمين الخارجيين

الرياض- البلاد

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الخامس لتأهيل المقيمين الخارجيين في مجال الاعتماد المؤسسي التقني والمهني, الذي يعقده المركز الوطني لتقويم التدريب “مسار” بهيئة تقويم التعليم والتدريب في مقر المركز بالرياض.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار, أن الهدف من عقد البرنامج تأهيل المقيمين الخارجيين للقيام بأعمال التقييم للمنشآت التدريب المتقدمة للاعتماد المؤسسي من المركز الوطني لتقويم التدريب والقيام بزيارات التقييم وزيارات التهيئة بما يتوافق مع معايير المركز ، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار العبدالجبار إلى أن من ضمن أولويات المركز بناء القدرات الوطنية في مجال التقويم والاعتماد التقني والمهني من خلال التدريب على المعارف والمهارات المتصلة بالجودة، والتقويم والاعتماد من أجل تأهيل المقيمين للعمل في مجالات التقويم والاعتماد.

ويأتي عقد هذا البرنامج، الذي يشارك فيه مجموعة من المختصين والمختصات في مجال الجودة والاعتماد، ضمن سلسة البرامج التدريبية التي ينفذها المركز ضمن خطته التدريبية لعام 2019م.

يذكر أن البرنامج الذي انطلق أمس الاول ضمن المراحل المتقدمة من مراحل التأهيل للمقيمين الخارجيين، حيث تتمثل المرحلة الأولى في فحص مؤهلات وخبرات المتقدم، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مشاركة المتقدم في تقييم محوسب عبر الانترنت بناء على وثائق ومتطلبات ترسل له مسبقاً، ثم الدخول في البرنامج التدريبي وبعد إكمال البرنامج التدريبي فإنه يتم ترشيح المتقدم للمشاركة كمقيم تحت التدريب ضمن فرق التقويم الخارجية وبعد اجتيازه هذه المرحلة يتم اعتماد المشارك مقيماً خارجياً.