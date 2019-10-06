غداً.. سحب قرعة دور الـ64 لكأس خادم الحرمين

تجرى غداً مراسم قرعة دور الـ 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي 2020-2019 ، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي بالعاصمة الرياض .

وأوضحت لجنة المسابقات أنها قسمت الأندية المشاركة إلى مستويين ، حيث جاءت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( 16 فريقاً ) والأندية صاحبة المركز الـ 16 الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الماضي في المستوى الأول ، وسيضم المستوى الثاني باقي أندية دوري الدرجة الأولى إلى جانب أندية دوري الدرجة الثالثة والأربع فرق المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة وهي أندية طويق وعكاظ واللواء وطبرجل .