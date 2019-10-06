صحة و عافية متابعات

تناول الشاي يحسن التعامل العاطفي والأخلاقي ويقلل الإكتئاب

فرناس حفظيaccess_time7 / صفر / 1441 هـ       6 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت دراسة حديثة  أجريت في جامعة سنغافورة أن هناك إختلافات في الوصلات العصبية بين خلايا الدماغ ممن يشربون الشاي بإستمرار وممن يشربونه بشكل غير مستمر، وقد أظهرت هذه الدراسة أن الشاي يعمل على تحسين الإتصال بين خلايا وأجزاء الدماغ وهو ما يساعد على تطوير الشعور بالذات وتحسين التعاطف والتفكير الأخلاقي وتخيل المستقبل.

وتتسق هذه النظرية مع نتائج دراسة أجريت مؤخرا لاحظت أن شرب الشاي بإنتظام يعمل على خفض الإكتئاب لدى كبار السن، كما رصد الباحثون في الدراسة الحديثة أن خطوط الإتصال في أدمغة من يشربون الشاي بإنتظام أكثر تنظيماً وكفاءة.

vernas hefzy

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