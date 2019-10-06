تناول الشاي يحسن التعامل العاطفي والأخلاقي ويقلل الإكتئاب

كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة سنغافورة أن هناك إختلافات في الوصلات العصبية بين خلايا الدماغ ممن يشربون الشاي بإستمرار وممن يشربونه بشكل غير مستمر، وقد أظهرت هذه الدراسة أن الشاي يعمل على تحسين الإتصال بين خلايا وأجزاء الدماغ وهو ما يساعد على تطوير الشعور بالذات وتحسين التعاطف والتفكير الأخلاقي وتخيل المستقبل.
وتتسق هذه النظرية مع نتائج دراسة أجريت مؤخرا لاحظت أن شرب الشاي بإنتظام يعمل على خفض الإكتئاب لدى كبار السن، كما رصد الباحثون في الدراسة الحديثة أن خطوط الإتصال في أدمغة من يشربون الشاي بإنتظام أكثر تنظيماً وكفاءة.