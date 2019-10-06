بلاغ للشرطة الإنجليزية بسبب محمد صلاح

قدّم صلاح أحد أسوأ مبارياته هذا الموسم أمام ليستر سيتي..

تقدمت إدارة نادي ليستر سيتي ببلاغ إلى الشرطة الإنجليزية بسبب تجاوزات عنصرية بحق لاعب الفريق، حمزة شودري، في أعقاب مباراة ليستر وليفربول أمس السبت بالجولة الثامنة من البريميرليج.

وتمكن ليفربول من حصد نقاط المباراة الثلاث بفضل هدفي ماني وميلنر، بيد أنه قد يخسر جهود صلاح لعدة أيام بسبب الإصابة.

إذ شهد الشوط الثاني من المواجهة تدخلًا متهورًا من لاعب ليستر سيتي، حمزة شودري بحق محمد صلاح الذي اضطر لمغادرة الميدان.

الأمر الذي استحق شودري على إثره بطاقة صفراء من حكم اللقاء، كريس كافاناج، وانتقادات واسعة من مدرب ليفربول، يورجن كلوب.

وتعرض شودري (22 عامًا) إلى إهانات من طرف أنصار فريق ليفربول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب المباراة.

وقال متحدث باسم النادي الإنجليزي إن إدارة ليستر سيتي ستتخذ أقصى التدابير لمعاقبة المسئولين عن الإهانات العنصرية.

“أفزعتنا هذه التعليقات العنصرية، لقد قمنا ببلاغ للشرطة ولإدارات مواقع التواصل الاجتماعي التي نُشرت بها”.

“لا وجود للسلوك التمييزي في كرة القدم والمجتمع، سنبحث عن أقوى رد ممكن لاتخاذه ضد هؤلاء”.