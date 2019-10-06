المملكة تستعرض جهودها في التحول الرقمي

الرياض- البلاد

يشارك برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) في فعاليات (معرض جايتكس 2019) المقام في دبي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري أن المشاركة تهدف إلى إبراز دور المملكة على خريطة العالم في مجال التحول الرقمي الحكومي، خصوصاً وأن هذه النسخة الـ39 تأتي كأكبر تجمع للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبين المهندس العسيري أن البرنامج سيستعرض خلال مشاركته عددا من أوراق العمل والعروض التعريفية التي يتناول من خلالها جملة من المواضيع ومنتجاته وخدماته التي يقدمها للجهات الحكومية مثل، منهجية برنامج (يسّر) للقياس، وقناة التكامل الحكومية، والمنصات الوطنية، ومركز دعم الخدمات الحكومية الرقمية، ومركز الاتصال الوطني (آمر) ومنصة (مراسلات).

وأشار إلى أن تلك المنتجات تسهم في تسهيل حياة المواطن في المملكة، وذلك عبر تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات إلكترونية محورها المواطن، مضيفاً أن هذه المناسبة تعتبر فرصة لتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية السعودية والدولية واستعراض تجربة البرنامج، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التقنيات التي تقدمها الشركات العالمية في مجال التحول الرقمي.