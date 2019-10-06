الفيصل يدشن ويضع حجر الأساس لـ40 مشروعاً للمياه والصرف الصحي بمحافظات مكة

جدة : واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بتدشين ووضع حجر الأساس لـ40 مشروعاً لخدمات المياه والصرف الصحي في عددٍ من مدن ومحافظات المنطقة، بقيمة 1.9 مليار ريال تخدم 848 ألف مستفيد من سكان تلك المدن والمحافظات.

وقال سموه في كلمةٍ له بهذه المناسبة: “إنها لحظة سعادة لا توازيها سعادة لاسيما أننا نشهد تحويل الأحلام إلى واقع بأن تصل المياه إلى محافظات المنطقة كافة، مؤكداً أن ذلك لم يكن مستحيلاً في ظل بلد يملك الإمكانات والإرادة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لشركة المياه الوطنية على الأعمال التي تُنفذها لتحقيق تطلعات القيادة وآمال أبناء المنطقة.

وبحسب العرض الذي قدمته شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة فإن المشروعات المُدشنة والأخرى التي تم وضع حجر الأساس لها تأتي استكمالاً لعملٍ دؤوب بدأ مع انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠، إذ يسعى قطاع توزيع المياه بشركة المياه الوطنية من خلاله إلى توفير المزيد من الإمدادات والمصادر المائية وخدمات الصرف الصحي لسكان المنطقة.

وكشفت الشركة أن المشروعات التي تم تدشينها هذا اليوم، ووضع حجر الأساس للجديد منها بمحافظات منطقة مكة المكرمة هي (القنفذة ، وميسان ، ورابغ ، وأضم ، والعرضيات الشمالية ، والكامل ، والليث ، وتربة ، والمويه) منها 19 مشروعاً تم تدشينها بتكلفة إجمالية تجاوزت 700 مليون ريال ، و21 مشروعًا تم وضع حجر الأساس لها بتكلفة بلغت 1.2 مليار ريال التي ستخدم أكثر من 848 ألف مستفيد من سكان تلك المحافظات ، البعض منها لأول مره يتم خدمتها وفق توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه.

وأفادت أن المشروعات المدشنة تضمنت تنفيذ وتشغيل 4 مشاريع لخدمات المياه وإيصال المياه للمستفيدين في محافظة القنفذة تمثل المرحلة الأولى من التغطية الشاملة للمحافظة على مرحلتين لتضم شبكات مياه وتوصيلات منزلية بطول 145،4 كلم، وخزانات استراتيجية وتشغيلية في مدينة القنفذة ، ومركزي حلي والقوز ، بإجمالي تكلفة تجاوزت 62 مليون ريال وخدمة نحو62000 نسمة ، بالإضافة إلى خدمة أحياء جديدة تشمل (الناصرية ، والخيع ، والطالعة ، ومسيكه ، والعمور، والصفة ، والمدرج ، والإسعاف ، والبريد ، والخالدية ، والخفجى) .

واحتضنت محافظة تربة منظومة متكاملة لخدمات المياه بواقع 4 مشاريع منفذة بتكلفة إجمالية تجاوزت 34 مليون ريال لإيصال المياه لكامل مدينة تربة لخدمة 42 ألف نسمة عبر تنفيذ منظومة خزانات استراتيجية وتشغيلية وشبكات مياه بطول 116 كيلو مترا ، و2250 توصيلة منزلية ، بالإضافة إلى مضاعفة قدرات الخزن الاستراتيجي لمحافظات شرق الطائف عموماً إلى 50 ألف متر مكعب .

وأشارت الشركة خلال العرض إلى أن محافظة الليث دُشن بها مشروع المرحلة الأولى من منظومة إيصال المياه المحلاة للمحافظة والتغطية الشاملة على مرحلتين التي خدمت وأوصلت المياه في مرحلتها الأولى إلى 15 ألف نسمة عبر تنفيذ شبكة مياه بطول 8.6 كيلو مترات ، و800 توصيلة منزلية بالمحافظة لخدمة 5 أحياء تشمل الشاطئ 1 ، والشاطئ 2 ، والدفاع المدني ، ومكتب العمل ، والبلد القديم ، بالإضافة إلى تدشين منظومة من خدمات المياه في محافظة رابغ بمركز مستورة شملت خزان استراتيجي بسعة 750 متر مكعب ، وخزان تشغيلي ، وشبكة مياه رئيسية بأطوال قاربت 147 كيلو مترا بتكلفة مالية تجاوزت 34 مليون ريال .

وبينت الشركة أنه في محافظة الموية كذلك تم تدشين مشروع الخط الناقل الرئيسي للمياه من خزان العرفاء بالطائف إلى مركز رضوان بالمحافظة بطول 88 كيلو مترا بسعة 10 آلاف متر مكعب وبتكلفة تجاوزت 65 مليون ريال ، وذلك لايصال المياه المحلاة للمحافظة والمراكز التابعة لها لتخدم نحو 12 ألف نسمة ، بالإضافة إلى تدشين مشروع إيصال المياه المحلاة بالشبكات في محافظة الطائف بأطوال بلغت 21 كيلو متراً للخط الناقل وشبكات المياه لأحياء الحلقة الشرقية والغربية وزيادة نسب التغطية بالمحافظة ، وكذا زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي عبر تنفيذ مشروع ايصال شبكات الصرف الصحي بأطوال بلغت 82 كيلو مترا ، و1493 توصيلة منزلية للصرف الصحي لأربع أحياء تشمل المنتزه ، ومحمد بن صالح ، وخلف بن ملبس ، والصناعية ، وذلك لخدمة أكثر من 28 ألف مستفيد بتكلفة مالية تجاوزت 212 مليون ريال.

وأكدت شركة المياه الوطنية أن القطاع يواصل بشكل مستمر في تطوير منظومته المائية والبيئية وزيادة رقعة التغطية بالشبكات عبر الانتهاء من تنفيذ مشروعان لإيصال المياه بالشبكات في محافظة جدة لأحياء الماجد ، و 4 مشاريع لايصال خدمات شبكات الصرف الصحي لأحياء جديدة تشمل بني مالك ، والفيحاء ، والخالدية ، والنسيم تضمنت تنفيذ 3270 توصيلة منزلية للصرف الصحي لخدمة نحو 62 ألف مستفيد بتكلفة مالية تجاوزت 250 مليون ريال.

واستمراراً للأعمال التي يعمل قطاع توزيع المياه على تنفيذها تم وضع حجر الأساس لعدة مشاريع منها : مشروع تنفيذ شبكة مياه مركز القوز ، وشبكة 7 مياه مدينة حلي بطول 317 كيلو مترا ، وإنشاء خزان عالي بسعة 3000 متر مكعب بهدف رفع نسبة التغطية الى 100% ، وذلك لربط 12 ألف عقار وخدمة نحو 180 ألف مستفيد في محافظة القنفذة ، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة الصرف الصحي بطول 72.5 ومحطات رفع ، كما سيتم تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بسعة 7500 متر مكعب بهدف رفع نسبة التغطية إلى 100% ، وذلك لربط 4500 عقار وخدمة نحو 67 ألف مستفيد.

كما تضمنت الخطة تنفيذ مشروع الخط الناقل من خزان التحلية بمفرق غزايل إلى محطة الأشياب بمفرق ميسان في محافظة ميسان بطول 30 كيلو مترا لخدمة نحو 20 مستفيدا .

وأضافت الشركة ” أن محافظة رابغ وملحقاتها ستحظى بتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بطول 203.5 كيلو مترات ، وذلك بهدف رفع نسبة التغطية إلى 65% لربط 4 آلاف عقار لخدمة 60 ألف مستفيد ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع خط ناقل من الخزان الأرضي إلى محطة الضخ ، وانشاء خزان سعة 3,000 متر مكعب ، ومحطة أشياب في محافظة الكامل لخدمة نحو 15 ألف مستفيد “.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع شبكة مياه مدينة أضم بطول 65 كيلو متر لرفع نسبة التغطية 80% ، ومشروع شبكة مياه العرضية الشمالية بطول 56 كيلو متراً لربط 4400 عقار وخدمة 66 ألف مستفيد في محافظتي أضم ، والعرضيات الشمالية ، وتنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية بطول 108 كيلو مترات في محافظة الطائف بهدف رفع نسبة التغطية وخدمة 14.320 مستفيداً في احياء المعترض ، و شمال شرق الجوهرة .

ولفتت شركة المياه الوطنية النظر إلى أن محافظة جدة ستشهد تنفيذ خط ناقل للمياه من الخط الرئيسي لمنطقة السنابل بحي الخمرة ، وتنفيذ شبكات للمياه بهدف رفع نسبة التغطية لتشمل أحياء الخمرة ، وجنوب جدة ، والفلاح ، والبشائر ، بالإضافة إلى تنفيذ 5 مشاريع لتوصيلات الصرف الصحي لرفع نسبة التغطية ، وتنفيذ 6 آلاف توصيلة منزلية لخدمة نحو 110 آلاف مستفيد في أحياء النعيم ، والرغامة ، والسليمانية ، والفيحاء ، والجامعة ، والملك عبدالعزيز ، في حين ستشهد مدينة مكة المكرمة تنفيذ 3 مشروعات لخطوط رئيسية وشبكات بطول 179.6 كلم لأحياء النورس ، والبوابة ، وأجزاء من احياء الزايدي ، وتنفيذ 5 آلاف توصيلة صرف صحي جديدة بطول 51 كيلو مترا لخدمة 95 ألف مستفيد في منطقة العسيلة.