اكتئاب الشتاء.. 4 مفاتيح طبيعية لعلاج الاضطراب الموسمي

ربما أنت عرضة للاضطراب الموسمي – اكتئاب الشتاء -، فيعد الخريف يأتي الشتاء بمشاعره المحبطة الحزينة لبعض الناس ممن لديهم قابلية لذلك.

اكتئاب الشتاء ربما ليست له مسببات معروفة، لكن، بحسب “روسيا اليوم”، له مجموعة من العلاجات الطبيعية التي تواجهه.

ونستعرض لكم في التقرير التالي، بعض طرق مواجهة اكتئاب الشتاء.

الرياضة

تساهم الرياضة في إنتاج هرمونات الأندروفين التي تقلل الألم، وتساعد في تحسين مستويات الطاقة.

وينصح المصابون بالاكتئاب بممارسة رياضة المشي والرقص واليوجا والسباحة.

مكملات فيتامين D

يلعب فيتامين د دورا حيويا في تنشيط السيروتونين. وبما أن فصل الشتاء يفتقر لأشعة الشمس في الكثير من البلدان، فلا بد من تناول مكملات فيتامين D لتنشيط السيروتونين وتحسين المزاج.

فيتامينات B

تساعد فيتامينات “B” على تحويل البروتين من نظامك الغذائي إلى ناقلات عصبية، ولها تأثير مباشر على مستويات الطاقة، ووظيفة الدماغ، والتمثيل الغذائي للخلايا. كما أنها ضرورية لإنتاج السيروتونين، وهو الناقل العصبي الذي يساعد على تحسين المزاج.

نظام غذائي

اتباع نظام غذائي صحى فاكتئاب الشتاء يجعل جسمك، يشتهي كميات متزايدة من السكر والكربوهيدرات مثل الشوكولاتة والمعجنات.