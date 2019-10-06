أخطر الأطعمة في العالم والتي قد تسبب الموت!

نشر موقع MSN تقريرا حول عدد من الأطعمة الأكثر خطورة في العالم والتي قد تؤدي إلى الوفاة، ومنها الفسيخ المصري الذي عادة ما يتم تجفيف الأسمالك في الشمس وتخميرها في الملح لمدة تصل إلى عام، ويتسبب الفسيخ في وفاة العديد سنويا بسبب التسمم.
كما تعد السمكة المنتفخة وهي أكلة شهية في اليابان، إذا قمت بطهيها بشكل خاطئ قد يؤدي ذلك إلى تلف أعضائك الداخلية وهو ما يؤدي إلى الوفاة لأن كبد هذه السمكة وأعضاؤها الداخلية تحتوي على سم قاتل رباعي الذيفانات.
كما يعتبر الساناكجي (أكلة بحرية كورية) من الأطعمة القاتلة إذا لم يتم التأكد من مضغها جيدا، فالقطع التي لا تزال تتحرك بعد قتلها يمكن أن تسبب الإختناق.
كما أن الكاجو النئ الذي يحتوى على مادة URUSHIOL وهي مادة كيميائية وإذا إرتفعت نسبتها في الدم تعد سماً قاتلاً.
والمحار الدموي الصيني الذي يحتوى على العديد من الفيروسات والبكتيريا السيئة التي تسبب في الإصابة بمرض إلتهاب الكبد والتيفوئيد والزحار.
كما يجب إزالة الأجزاء السامة من وجبة “اتشيزين كراج” وهي من الأطعمة الشعبية في اليابان، ولابد من إزالة القنديل الياباني الذي تتكون منه، كذلك هناك أيضا بعض من الوجبات حول العالم و التي قد تسبب الموت مثل أدمغة القرود وهى وجبة أسيوية شهيرة، ونبات الكسافا الذي يؤكل في أمريكا الجنوبية.