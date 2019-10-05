75 % رضا المسافرين عن 4 مطارات بالمملكة خلال سبتمبر

البلاد : متابعات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر سبتمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها أكثر من 400 ألف مسافر، وارتفعت نسبة رضا المسافرين في شهر سبتمبر حيث وصلت إلى 75% مقارنة بشهر اغسطس الماضي والتي بلغت فيه النسبة 72%.

وسجل كلا من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة, حيث بلغت النسبة 79%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لتصل إلى 76%، بينما جاءت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مرتفعة عن شهر اغسطس الماضي حيث وصلت في شهر سبتمبر إلى 60%.