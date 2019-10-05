مؤسسة سلطان تدعم جهود اليونسكو في قضايا المياه

جدة – إبراهيم بركات

يعقد برنامج اليونسكو في العاصمة اللبنانية بيروت خلال يومي 7-8/ أكتوبر المقبل حلقة لتقييم الموارد المائية في ظل أزمة شح المياه التي تمر بها المنطقة العربية وتعقد الحلقة بدعم من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية التي تدعم أيضاً ترجمة العديد من إصدارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” ضمن برنامج الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود لدعم اللغة العربية في اليونسكو والتي تتضمن ترجمة التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية باللغة العربية.

ويستعرض المشاركون في الحلقة الحلول المستمدة من الطبيعة لمعالجة قضايا المياه. وكان التقرير العالمي عن تنمية الموارد المائية قد ركّز على ذات الموضوع في العام 2018،

وجرى إصدار النسخة العربية من هذا التقرير في مارس الماضي متزامنا مع أسبوع المياه العربي الخامس الذي أقيم في منطقة البحر الميت في الأردن. وتهدف الحلقة التي مولت تنفيذها مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية إلى ترسيخ فهم المشاركين فيها من ممثلين عن الوزارات والجامعات ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية لدور الحلول المستمدة من الطبيعة ومحاكاة العمليات الطبيعية في تعزيز وفرة المياه وتحسين نوعيتها والحد من المخاطر الناجمة عن الكوارث المتعلقة بالمياه وتغير المناخ.

كما تسعى الحلقة إلى إبراز قدرة الحلول المستمدة من الطبيعة (البنية الأساسية “الخضراء”) على استبدال البنى الأساسية “الرمادية” التي صنعها الإنسان أو تحسين أدائها أو تكميله بصورة فعالة من حيث التكاليف. وأكدت المؤسسة على أهمية مثل هذه الحلقات النقاشية في إثراء التعاطي مع مسألة مهمة وحيوية للوطن العربي تتمثل في الشأن المائي. مشيرة إلى أن اهتمامها بموضوع المياه يأتي امتدادا لجهود سابقة في هذا المجال تمثل أبرزها في جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه التي تمولها المؤسسة وتهتم بهذا الموضوع الحيوي.