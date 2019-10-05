ليفربول يهزم ليستر سيتي بصعوبة

البلاد : متابعات

تمكن ليفربول من حسم اللقاء الذي جمعه بليستر سيتي ، السبت، بعد تسجيل هدف قاتل من ركلة جزاء في الوقت الضائع، لينتهي اللقاء، بنتيجة 2-1.

ودخل ليفربول المباراة بسجل رائع بدون هزيمة في 43 مباراة على التوالي بالدوري في أنفيلد لكنه عانى لفرض سيطرته، إلى أن سجل ساديو ماني هدفه رقم 50 في الدوري مع النادي عندما هز الشباك في الدقيقة 40.

وحصل ليفربول على فرص لتسجيل المزيد عن طريق ماني ومحمد صلاح، لكن صاحب الأرض كاد أن يدفع الثمن إهدار الفرص عندما أدرك جيمس ماديسون التعادل قبل 10 دقائق من النهاية.

وتواصلت الإثارة في اللقاء إذ حصل ماني على ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر بنجاح ليحقق ليفربول انتصاره الثامن على التوالي هذا الموسم، ويصبح رصيده 24 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي يستضيف ولفرهامبتون واندرارز، الأحد.