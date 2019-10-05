رفع حظر التجول في بغداد مع سقوط 60 قتيلا

بغداد : واس

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن رفع حظر التجوال في العاصمة بغداد اعتباراً من صباح اليوم .

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس الوزراء وجه برفع حظر التجوال بدءا من الساعة الخامسة فجر اليوم في العاصمة بغداد.

وأعلنت مفوّضية حقوق الإنسان العراقيّة منتصف ليل الجمعة السبت مقتل 60 شخصاً خلال أربعة أيّام من الاحتجاجات الدامية في العراق، مشيرةً إلى وجود 18 جثّة على الأقلّ في مستشفى واحد في بغداد.

ويبدو أنّ هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع مع وجود أكثر من 1600 جريح بحسب المفوضية، خصوصاً أنّ البلاد شهدت أعمال عنف دامية.