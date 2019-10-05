تعرف على أفضل الأطعمة لزيادة العمر

وضع الأطباء قائمة ببعض من الأطعمة التي قد تزيد متوسط عمر الإنسان مع ممارسة الرياضة، وذلك بنحو 150 دقيقة في الأسبوع، ووفقاً لبحث صيني وقع على 500 ألف شخص يتناولون الطعام مع التوابل مرة واحدة يوميا، وجد أن التوابل تخفض خطر الإصابة بنسبة 10% لإحتوائها على خصائص مضادة للإلتهابات والسرطانات.
ويعتبر البيض أيضاً من الأطعمة التي قد تزيد من عمر الإنسان لأنه من الأطعمة الغنية بالبروتينات وقليلة السعرات الحرارية، أما الخضروات الورقية فتحسن الصحة وتطيل العمل لإحتوائها على عناصر غذائية وفيتامينات قوية بالإضافة إلى الألياف وحبوب القمح الكاملة التي تقلل من خطر الوفاة المبكرة إذ أنها تنظم نسبة السكر بالدم .
وأكتشف الباحثون أيضا أن متناولي الأسماك لديهم أعلى مستوى من الأحماض الدهنية للأوميجا 3 وهو ما يخفض خطر الوفاة بنسبة 27% لأنه يقلل من الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وخصوصا سمك السلمون والسردين والتونة ، وينصح الأطباء بتناول الأسماك بمعدل مرة على الأقل إسوعيا وذلك وفقاً لصحيفة “إكسبرس” البريطانية.