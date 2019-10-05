تدشين أطلس لرواد ورائدات الأعمال

حائل- البلاد

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل منصة أطلس الأعمال التي صممتها ونفذتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لدعم عمليات التخطيط وقرارات الاستثمار وتنمية وبناء الأعمال التجارية، حيث يوفر بيانات تفاعلية مدمجة مع خارطة للمملكة تحتوي على أكثر من 4 ملايين سجل بيانات عن جميع الأعمال التجارية في المملكة أمّنت من أكثر من 5 مصادر بيانات من القطاع الحكومي والخاص.

وأوضح نائب محافظ “منشآت” لقطاع مكتب الإستراتيجية بندر العبيد، أن إطلاق منصة أطلس الأعمال يهدف إلى تقديم المعلومات اللازمة لرواد الأعمال والمستثمرين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على التخطيط في بناء وتنمية أعمالهم التجارية، فيما تطمح “منشآت” في المرحلة القادمة لأطلس الأعمال إلى مشاركة أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص في توفير بياناتها للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهة ثانية شاركت وزارة المالية من خلال منصة (اعتماد) الرقمية في ملتقى “بيبان حائل 2019” في نسخته السابعة الذي افتتحه أمير المنطقة. وأوضح مدير عمليات نظام (صرف) سعد الشدي أن المنصة تتيح خدماتها لأكثر من 78 ألف مستخدم من القطاعين الحكومي والخاص، وبلغ عدد الموظفين المستفيدين من نظام (صرف) أكثر من 1.7 مليون موظف، كما قدّمت المنصة 508 آلاف عرض، و184 ألف منافسة مطروحة. وتضم منصة (اعتماد) الرقمية ٦ خدمات أساسية هي: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المنافسات وفحص العروض والترسية إلكترونياً،

وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المنافسات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً، وإدارة العقود من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني ، مروراً بأوامر الصرف والدفع عبر منصة اعتماد، وإدارة الإيرادات عبر نظام إلكتروني تسعى من خلاله وزارة المالية لتطوير تحصيل إيرادات الدولة غير النفطية والبحث عن أفضل الوسائل التقنية الحديثة؛ وذلك لغرض تسهيل تحصيل إيرادات الدولة وحفظ المال العام.