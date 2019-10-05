بالصور.. طريقة عمل كيك السويسرول بمربى الفراولة

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل سويسرول بحشو مربى الفراولة اللذيذة لعمل كيك السويسرول بمربى الفراولة

المقادير اللازمة لعمل كيك السويسرول بمربى الفراولة

اولاً للسويسرول

5 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة

كوب دقيق (125 جرام)

كوب إلا ربع سكر (100 جرام)

ملعقة كبيرة نشا (10 جرام)

ملعقة صغيرة فانيليا (5 جرام)

مربى فراولة

تعرف على طريقة عمل مربى الفراولة بالصور من هنا

للحشو

حبات فراولة مقطعة طازجة

كريمة مخفوقة بسكر بودرة

طريقة عمل كيك السويسرول بمربى الفراولة

نقوم بفصل البياض عن الصفار

ينخل الدقيق مع الكاكاو والنشا

يخفق صفار البيض مع الفانيليا حتي يتضاعف حجمه قليلاً

يضاف له نصف كمية السكر ويخفق مرة أخري حتي يصبح فاتح اللون

يخفق البياض قليلاً حتي يصبح لونه أبيض

يضاف له نصف كمية السكر الأخري ويخفق حتي يصبح مثل الثلج

يوضع خليط الدقيق علي صفار البيض ويقلب برفق

يوضع البياض للخليط علي دفعات ويقلب برفق

يوضع الخليط في صينية مستطيلة بها ورق زبدة

تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 10 دقائق

تخرج من الفرن وتترك 3 دقائق

تقلب الصينية علي قطعة قماش مطبخ مرشوشة سكر بودرة

ينزع ورق الزبدة من عليها وتلف وتترك حتي تبرد قليلاً

تقلب الكريمة مع الفراولة المقطعة

يحشي السويسرول بمربى الفراولة ويلف بورق الكلينينج فيلم وتترك بالثلاجة حتي يبرد تماماً

يخرج ويقطع دوائر

نحضر طبق به ورق شفاف

ترص قطع السويسرول به

ثم تحشى بخليط الكريمة والفراولة

ثم يغطى سطحه بالسويسرول

تترك بالثلاجة حتى تبرد تماماً

ثم تخرج وتقطع وتقدم باردة