بالتفاصيل| دافع عن حقك في النوم الهادئ.. مخاطر شديدة للنعاس المتقطع!

عليك أن تدافع عن حقك في النوم الهادئ، فالنوم المتقطع بحسب شهادة العلماء له تأثيراته الخطيرة.

عدم انتظام النوم بحسب وكالة أنباء سبوتنيك، يؤدي لاضطراب الساعة البيولوجية لجسم الشخص.

وهذه العادة بدورها علميا تسبب خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية.

وتنصح الدراسات بأهمية النوم من 7 – 8 ساعات يوميا.

لكنها كذلك أشارت إلى خطر النوم ما فوق هذا المعدل أو أقل من 4 ساعات، مع الأخذ في الاعتبار نوعية النوم.

وشرحت اختصاصية التغذية كارين حمادة فوائد النوم الجيد والمتواصل فيما يلي:

فوائد النوم الجيد والمتواصل

من بين هذه الفوائد أن النوم المنتظم يعزز من عمل أعضاء وخلايا الجسم، وينظم عمل الهورمونات، وعملية الأيض.

مخاطر النوم المتقطع

حذرت كارين حمادة من مخاطر النوم المتقطع على جسم الإنسان، ومن أبرز هذه المخاطر، عندما يكون الجسم بحاجة إلى نوم يعتقد الفرد أنّه يشعر بالجوع ويتناول الطعام بهدف تعزيز نشاطه.

وبالتالي، يتناول الأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون، مما يسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما تؤدي قلة النوم إلى خلل في هرمونات الشبع والجوع مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

نصائح لتحسين النوم

ونصحت “كارين” باتباع بعد الإرشادات لتحسين نوعية النوم، أبرزها التوقف عن شرب الكافيين بعد الساعة الخامسة.

وذلك لتفادي الشعور المتكرر بالحاجة للتبول، كما نصحت بالتوقف عن شرب السوائل بكثرة خلال المساء.

وتناول الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية قبل ساعتين من النوم.

وذلك مع شرب الحليب قبل النوم بفترة لأنّه يزيد من هرمون السيروتونين الذي يساعد في الاسترخاء.