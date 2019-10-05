الهلال يكتسح الاتفاق برباعية

حقق الهلال فوزاً على مضيفه الاتفاق بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما، السبت، لحساب الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح البرازيلي كارلوس إدواردو النتيجة للهلال في الدقيقة 20 من ركلة جزاء قبل أن يعادل صالح العمري النتيجة للاتفاق في الدقيقة 29، فيما عاود الهلال التقدم مجدداً عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 56، قبل أن يضيف بافيتيمبي غوميز ثالث الأهداف في الدقيقة 76، فيما اختتم إدواردو الرباعية في الدقيقة 90+4.