السودان: مقتل عسكري وإصابة آخرين في أعمال تخريب بـ”كردفان”

الخرطوم – البلاد

كشف المجلس السيادي الانتقالي في السودان، أمس (الجمعة)، عن تعرض شركات تعدين لهجوم من قبل مجموعات مسلحة في بعض المناطق بولاية جنوب كردفان، ما أسفر عن مقتل عسكري وإصابات متفاوتة بين ضباط عسكريين وبعض العاملين في تلك الشركات.

وحسب مدير إدارة الإعلام بالقصر الجمهوري العميد طاهر أبو هاجة، جرت الأحداث بمنطقة “تلودي”، في وقت متأخر من مساء الخميس، وقال “تعرضت شركات الجنيد والسنط وابرسي السودانية التي تعمل مجال التعدين، لهجوم غاشم من قبل مجموعات تخريبية مسلحة، ما أسفر عن مقتل عسكري وجرح اثنين من الضباط العسكريين أحدهما أصيب بطلق ناري إلي جانب حدوث إصابات وسط عمال تلك الشركات والمجموعات المنفلتة”.

ولفت أبو هاجة إلى أن “الأحداث بدأت خلال مسيرة احتجاجية نحو مقر اللواء مشاة 56، مطالبين بوقف عمل تلك الشركات وإغلاقها بحجة أنها تستخدم مواد ضارة بصحة الإنسان. ثم توجهت تلك الحشود إلى مقار الشركات وتم حرقها وتدميرها بالكامل، إضافة إلى حرق مصنعين تابعين لشركة الجنيد، وحرق مصنع بأكمله يتبع لشركة السنط بمنطقة تقولا التي تبعد 15 كلم من منطقة تلودي”، مبيناً أن “المجلس السيادي الانتقالي وجّه بتكوين لجنة لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين للقضاء”.