«التحالف» ينقذ سفينة يمنية على متنها 60 راكباً

البلاد : متابعات

ابحرت السفينة (الواثق) من نوع (عبري) وعلى متنها (60) مسافر يمني من بينهم (11) امرأه و(7) أطفال و(42) رجل بالاضافه لطاقمها المكون من (5) بحارة من جزيرة سقطري باتجاه السواحل اليمنية لمحافظة المهرة يوم الأربعاء الماضي… وأثناء إبحارها وعلى مسافة (117) ميل بحري من ميناء نشطون تعطلت جميع محركاتها وبسبب سرعة الرياح انحرفت السفينة عن مسارها شرقاً بمسافة (20) ميل بحري.

إثر ذلك قامت قوات التحالف البحرية التابعه لقياده القوات المشتركه / قطاع المهرة ببدء عمليه البحث والإنقاذ بواسطة أحد زوارقها البحرية ، وقد استمرت عمليه البحث لمدة (18) ساعة وتم العثور على السفينة ولله الحمد يوم الخميس وتم سحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها إلى ميناء نشطون ، حيث استغرقت عملية السحب (28) ساعة بعد إكمال (46) ساعة لعملية البحث والانقاذ ، وفور وصول السفينة يوم الجمعة بدء الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف المشتركة وكذلك مستشفى الغيضة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الاعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.

وقد كان لجهود التحالف في انقاذ المسافرين وطاقم السفينة بالغ الأثر عليهم وكذلك أقاربهم والمجتمع بمحافظة المهرة.