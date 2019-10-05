إحذر هذه العادة قد تعجل بموتك!

هل تشعر بالكسل والخمول وتقضى ساعات طويلة أمام التلفاز و تصفح الإنترنت؟، حاول أن تتوقف عن فعل هذه الممارسات التي تشعرك بالكسل وعدم النشاط فورا، وبادر فى ممارسة أى نشاط أخر يعود بفائدة عليك، لأن هذه العادات قد تهدد حياتك ومن الممكن أن تؤدي بك إلى الموت المبكر.
لقد وجد فريق من الباحثين أن الأشخاص الذين بقوا لمدة عقدين من الزمن في حالة كسل وخمول، فرصتهم قليلة لأن يكونوا على قيد الحياة لفترة أطول من عمرهم، وذلك بعدما تابع الباحثون 23 ألف شخص من البالغين.
ونوهت هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الكسالى هم أكثر عرضة للموت قبل الأوان بنسبة 99% وذلك إذا إستمر كسلهم على مدار 20 عاما، وذلك بمقارنتهم بالأشخاص الذين يتمتعون بالنشاط والحيوية والذين يقضون أكثر من أسبوعين فى ممارسة أى نوع من أنواع الرياضة.