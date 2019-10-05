إجراءات جزائية بحق مخالفات نظام المنافسة

جدة – أحمد شرف الدين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة اللائحة التنفيذية للنظام الصادر بالمرسوم الملكي ، كما أصدر4 قرارات بالموافقة على تحريك الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد 19 منشأة من المنشآت العاملة في عدة أنشطة وقطاعات، منها: الاستشارات الهندسية، والمقاولات، والمياه، وذلك بناءً على ما أظهرته نتائج التحقيقات من ارتكابها مخالفات لنظام المنافسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والخمسين لمجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ، بحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأعضاء المجلس.

وفي مستهل الجلسة استعرض محافظ الهيئة مستوى التقدم في برنامج التحول المؤسسي للهيئة ومستجدات تنفيذ الأعمال والمشاريع ومخطط البرامج التأسيسية والتشغيلية، واطلع المجلس على الدراسة المعدَّة بشأن الحد الأدنى لوجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي بموجب المادة السابعة من نظام المنافسة الجديد، وأقر وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي إذا تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي (100) مليون ريال، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الجديدة.

وأصدر المجلس (8) قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حيال ما لا يقل عن (20) منشأة في عدد من الأنشطة والمجالات، ومنها احتمال قيام عدد من مقدمي العطاءات والعروض في العطاءات لمقدمة لبعض الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.