نظام غذائي قليل الألياف لمرضى الضغط والسكر

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة لمرضىالضغط، حيث أفادت أن اتباع نظام غذائي عالي الألياف يخفض ارتفاع ضغط الدم لمرضى السكر.
ووفقًا للدراسة التى قدمت اليوم في مؤتمر الشرق الأوسط للكلية الأمريكية لأمراض القلب 2019 مع جمعية القلب الإماراتية، يعتبر ارتفاع ضغط الدم والسكري من عوامل الخطر الرئيسية لمرض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.
وأكد الباحثون أن النظام الغذائي يلعب أيضا دورا في شدة أمراض القلب والأوعية الدموية.
وحقق باحثون من مستشفى كير ويل هارت ومستشفى سوبر التخصصي في أمريتسار ، الهند ، في العلاقة بين اتباع نظام غذائي عالي الألياف وتأثيره على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وفقًا لإرشادات المعهد الوطني للتغذية والمجلس الهندي للبحوث الطبية ، فإن البدل الغذائي الموصى به للألياف الغذائية يبلغ 40 جم / 2000 كيلو سعر حرارى.
تتبعت الدراسة تناول 200 مشارك من الألياف لمدة ستة أشهر وشملت الفحوصات في بداية الدراسة، ثلاثة أشهر وستة أشهر.
وقام الباحثون بتتبع تناول الألياف للمشاركين بعدة طرق ، بما في ذلك جعل المرضى يرسلون صورًا لوجباتهم على “WhatsApp” الأمر الذي لم يساعد فقط في معرفة كمية الألياف التي يتناولونها ولكن ساعد أيضًا في أحجام الأجزاء التقريبية – والمكالمات الهاتفية ثلاث مرات في الأسبوع.