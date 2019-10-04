مدرب الاتفاق: سنلعب للفوز ضد الهلال ولا أشعر بالضغط

رفع مدرب الاتفاق خالد العطوي راية التحدي أمام الهلال قبل المواجهة الهامة التي تجمع بين الفريقين لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين.

العطوي (42 عامًا) ظهر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي ستنطلق عصر السبت على أرضية الاتفاق، وتحدث حيال أمور عديدة.

“نعرف أننا سنواجه فريقًا قويَا ينافس على جميع البطولات، وهو من أفضل الفرق بالدوري”، هكذا أوضح العطوي قوة منافسة.

وتحدى مدرب الاتفاق الهلال قائلًا.. “هدفنا هو تحقيق مستوى متميز والفوز بالثلاث نقاط”.

بينما ألمح إلى قتاليته من أجل منصبه وقال “لا أشعر بالضغط في الوقت الحالي، وأعلم أن الجماهير تعاتبنا جراء نتائجنا الأخيرة”.

هزاع الهزاع، لاعب الاتفاق ظهر في المؤتمر أيضًا وكان له كلمته، إذ قال..

“نحن جاهزون للمباراة بمعنويات مرتفعة، رغم أننا نعي قوة الهلال، فإننا نهدف لتحقيق الفوز”.

جدير بالذكر أن الهلال يتربع على صدارة لائحة ترتيب دوري المحترفين برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل.

بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر وفي جعبته 6 نقاط، وتعرض إلى هزيمتين في المباراتين الأخيرتين.

ويسعى الهلال إلى تأكيد صحوته وجدارته بتصدر الجدول، خاصة بعدما وضع نصف قدم في المشهد الختامي من دوري أبطال آسيا.

إذ أمطر شباك السد في ذهاب نصف نهائي البطولة على أرضية ملعبه جاسم بن حمد في الدوحة بأربعة أهداف لهدف.

وتعتبر مباراة الاتفاق استعدادًا قويًا لموقعة الإياب ضد الفريق القطري في الرياض يوم 22 من الشهر الجاري.