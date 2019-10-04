غيابات “بالجُملة” عن الهلال في مواجهة الاتفاق!

تعرف إلى غيابات الهلال ضد الاتفاق..

تشهد قائمة الهلال التي ستواجه الاتفاق عصر غدٍ السبت غيابات عديدة بسبب الإصابات.

ويحل الزعيم ضيفًا ثقيلًا على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد، لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين.

يتصدر الهلال لائحة الترتيب برصيد 13 نقطة من فوزين وتعادل، فيما يقبع الاتفاق بالمركز العاشر بعدما جمع 6 نقاط.

ويدخل الهلال -وصيف النسخة السابقة من الدوري- اللقاء منقوصًا من خدمات أبرز لاعبيه، إذ يواجه غيابات مؤثرة.

اللاعبون الغائبون عن المباراة هم (سالم الدوسري- سباستيان جيوفينكو- محمد كنو- عبد الله المعيوف- نواف العابد).

إذ أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها كنو تعرضه لإصابة على مستوى الحوض، وسيُحدد مدة برنامجه التأهيلي وفقًا لمدى استجابته للعلاج.

بينما صانع الألعاب الإيطالي جيوفينكو إلى إصابة في العضلة الخلفية، وسيغيب على إثرها لمدة 10 أيام عن الملاعب.

بدوره تعرض عبد الله المعيوف إلى التواء في مفصل القدم وسيحدد الجهاز الطبي مدة غيابه لاحقًا.

فيما يواصل الثنائي سالم الدوسري ونواف العابد برامجهما العلاجية والتأهيلية من أجل العودة إلى المشاركة في المباريات.

في سياق متصل انضم 6 لاعبين من الهلال إلى قائمة المنتخب السعودي الذي سيخوض مباراة الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم وآسيا ضد المنتخب الفلسطيني يوم 15 من الشهر الجاري بمدينة رام الله.

اللاعبون هم (محمد البريك – ياسر الشهراني- علي البليهي- عبد الله عطيف – سلمان الفرج- هتان باهبري).