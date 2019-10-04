سرقة رفات الزعيم الهندي الراحل غاندي

نرمين عباس

أعلنت وسائل الإعلام الهندية عن اختفاء بعض رفات زعيم حركة التحرر الوطنى الهندية مهاتما غاندى

حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية

واختفى رفاته من نصب تذكارى فى وسط الهند، فى الثانى من أكتوبر فى ذكرى ميلاده الـ150.

وقالت مجلة “إنديا توداي” إن بعض رفات مهاتما غاندى الذى يحتفظ به فى ولاية ماديا براديش سُرق

وكتب اللصوص كلمة “خائن” على صور لمهاتما غاندى داخل النصب التذكاري

وقد يدل ذلك على أن حادث السرقة ارتكبه متطرفون من الهندوس الذين يعتبرون مهاتما غاندى خائنا بسبب دعمه للوحدة الهندوسية الإسلامية

وبدأت الشرطة الهندية تحقق فى الحادث الذى يضر بالوحدة الوطنية، ويحتفظ برفات غاندى فى عدة أماكن بالهند منذ عام 1948 بعد وفاته