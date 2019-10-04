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سرقة رفات الزعيم الهندي الراحل غاندي

نرمين عباسaccess_time5 / صفر / 1441 هـ       4 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

أعلنت وسائل الإعلام الهندية عن اختفاء بعض رفات زعيم حركة التحرر الوطنى الهندية مهاتما غاندى

حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية

واختفى رفاته من نصب تذكارى فى وسط الهند، فى الثانى من أكتوبر فى ذكرى ميلاده الـ150.

وقالت مجلة “إنديا توداي” إن بعض رفات مهاتما غاندى الذى يحتفظ به فى ولاية ماديا براديش سُرق

وكتب اللصوص كلمة “خائن” على صور لمهاتما غاندى داخل النصب التذكاري

وقد يدل ذلك على أن حادث السرقة ارتكبه متطرفون من الهندوس الذين يعتبرون مهاتما غاندى خائنا بسبب دعمه للوحدة الهندوسية الإسلامية

وبدأت الشرطة الهندية تحقق فى الحادث الذى يضر بالوحدة الوطنية، ويحتفظ برفات غاندى فى عدة أماكن بالهند منذ عام 1948 بعد وفاته

نرمين عباس

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