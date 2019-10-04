بالصور طريقة عمل المكرونة بصلصة البولونيز

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة سهلة سريعة لعمل مكرونة بصلصة البولونيز أو اللحم المفروم

المقادير اللازمة لعمل المكرونة بصلصة البولونيز

مكرونة شرائط أو إسباجيتى بحسب الرغبة

نصف كيلو لحم مفروم

6 حبات طماطم كبيرة

بصلة كبيرة

حبة جزر

كرفس

أوراق ريحان (حبق)

2 ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة كبيرة خل

كوب مرق لحم

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل

طريقة عمل المكرونة بصلصة البولونيز

تسلق المعكرونة فى ماء مغلى مضاف إليه قليل من الملح والزيت

ثم تصفى من الماء عندما تصل إلى مرحلة النضج

تغسل حبات الطماطم ويشق أعلاها بحرف سكين حاد على شكل ×

فى وعاء متوسط يسكب كمية من الماء لحوالى ¾ إرتفاعها

تترك على نار عالية حتى تغلى لدقيقتين

يرفع الماء من على النار وتوضع به حبات الطماطم وتترك لمدة 10 دقائق

تنشل الطماطم من الماء وتقشر

ثم تفرم حتى تصبح عصير ناعم

تقشر حبة الجزر وتغسل

تقطع إلى أعواد رفيعة ثم إلى مكعبات صغيرة

يغسل عود الكرفس جيدًا بالماء

يقطع إلى أعواد رفيعة ثم إلى مكعبات صغيرة

تقشر البصلة وتقطع إلى نصفين

ثم تفرم ناعمًا بالسكين

تسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة

يسكب بها الزيت و الزبدة ويقلبان

يضاف البصل ويقلب حتى يصفر لونه ويصبح طريًا

يضاف الجزر والكرفس إلى البصل ويقلبان مدة دقيقتين

يجمع الخليط إلى جانب من المقلاة ويوضع اللحم المفروم فى الجزء الفارغ من المقلاة

يفتت اللحم بواسطة الملعقة ويقلب حتى يصبح بنى اللون

ثم يخلط مع بقية المكونات جيدًا

يسكب الخل على الخليط ويقلب معه حتى يتشربه اللحم مع بقية السوائل

ثم يسكب الخليط فى قدر متوسطة

تسكب الطماطم والصلصة على الخليط وتقلب معه لمدة دقيقة

ثم يسكب مرق اللحم على الخليط

يضاف إليه الملح والفلفل وأوراق الريحان والسكر وتقلب المكونات جيدًا

تغطى القدر بإحكام

تترك على نار خفيفة لحوالى ساعتين حتى ينضج اللحم تمامًا وتقل كمية السوائل

تقلب المكرونة مع جزء من الصلصة

يوضع كمية من المعكرونة فى صحن التقديم

يسكب فوقها كمية من صوص البولونيز

ينثر فوقها الجبن المبشور وتقدم