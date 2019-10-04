العالم يحتفل باليوم العالمي للابتسامة

نرمين عباس

يحتفل سكان العالم بيوم الابتسامة العالمى، وهو عيد غير رسمى تم اعتماده منذ عام 1999

حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية

ويوافق هذا الحدث فى الأول من شهر أكتوبر من كل عام، ويعد الوجه الأصفر المبتسم رمزا لهذا اليوم

والذى ابتكره المصور الأمريكى هارفى بال فى عام 1963، حيث كان ينفذ طلب لإحدى الشركات

وقد حصل الفنان على مبلغ وقدره 50 دولارا لقاء تصميمه الشعار، حيث كان عبارة عن وجه مبتسم ليس إلا

وسرعان ما قامت الشركة بتصنيع أوسمة ووزعتها على موظفيها، حيث لقيت رواجا واسعا وظهر الوجه المبتسم ليس فقط على بطاقات الشركة وشعاراتها، وإنما فى كل مكان. وفى وقت لاحق أصدرت الولايات المتحدة طابعا بريديا يحمل هذا الشعار.

وأشار الفنان فى مقابلة له أنه كان سعيدا للغاية لأنه لم يكن هناك شيئ بسيط فى العالم أصبح يجلب الابتسامة للجميع.

ويشار إلى أنه تم إنشاء مؤسسة “هارفى بال للإبتسامة العالمية” وذلك تكريماً للمصمم. ومنذ ذلك العام، المؤسسة هى الجهة الكفيلة باليوم العالمى للإبتسامة.

وتخصص، فى كل عام، أموال نهاية العيد للأعمال الخيرية. حيث يتم التشجيع على الفرح والأعمال الجيدة فى جميع أنحاء العالم.