ارتفاع التمويل السكني من المصارف 225 %

جدة – البلاد

ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 4.9 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي بزيادة 225%.

واستحوذ التمويل المقدم لـ”الفلل السكنية” على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المصرفي بقيمة 3.93 مليار ريال وبنسبة 80%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ605 ملايين ريال ثم الأراضي بـ370 مليون ريال.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد “ساما”، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أغسطس نحو 11747 عقدا بزيادة قدرها 328 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

أما التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر أغسطس 332 مليون ريال بزيادة قدرها 143% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت مؤسسة النقد قد أصدرت في مايو الماضي تعليمات جديدة إلزامية للبنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة بتقديم التمويل العقاري للأفراد ، وشددت المؤسسة

على عدم إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء تلك التعليمات وتوثيق ذلك في ملف التمويل.