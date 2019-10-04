أول كتاب صوتي هزلي للمكفوفين

إستطاع أمريكي كفيف النظر يدعى تشاد ألين، من تأليف كتاب هزلي صوتي للمكفوفين، وهو يعتبر الأول من نوعه في العالم، ولقد تم عرض الكتاب في متحف الإكسبلوراتوريوم للعلوم والفن والإدراك البشري في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
وكان عنوان الكتاب “Unseen” (غير المرئي)، ويستطيع المكفوفون من خلاله التمتع به بواسطة الإستماع، وقد التفت ألين بعدما فقد بصره إلى الكتب الصوتية.
ولقد تعلم تشاد القراءة بطريقة برايل، وعاد من جديد إلى الأدب النثري الذي كان يحبه، وتبادر إلى ذهنه سؤال إذا كان في إستطاعتنا الإستماع إلى كتب النثر فلما لا يكون هناك كتب صوتية عن الكوميديا خصوصاً أنه يمكن الرؤية والتخيل عن طريق العقل.
وكانت النتيجة إصداره لأول كتاب هزلي صوتي يستهدف المكفوفين للمرة الأولى، ويتميز بشخصية عمياء، ويصنعه مبدع أعمى، والتجربة تعتبر أقرب إلى السينما الموصوفة للصوت، فكل لوحة موصوفة بطريقة واقعية، مع الحوار بصوت واضح، وإشارة صوتية “ووش” تعني الإنتقال إلى الصفحة التالية.