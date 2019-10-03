هيئة الترفية وسجون الدمام يحتفلان باليوم الوطني

الدمام- حمود الزهراني

بحضور مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان ومدير السجن العقيد محمد الحبيشي ومدير سجن الخبر العقيد عبدالله المطيري ومدير سجن القطيف المقدم سعد وازع القحطاني وعدد من الضباط ومدير جمعية الثقافة والفنون بالشرقية يوسف الحربي والشاعر خالد الخالدي مدير الثقافة والشعر بجمعية الثقافة والفنون بالدمام وعدد من الشعراء والشخصيات ورجال الاعلام اقامت الهيئة العامة للترفية بالتعاون مع المديرية العامة السجون في مؤخرا فعالية فنون وطن للنزلاء في الادارة العامة لسجن الدمام حيث استمتع الجميع بالشعر والقصيد والعروض الشعبية وعروض الأستاند اب كوميدي إضافة إلى العروض والوصلات الغنائية والحكايات الشعبية والعرضة السعودية.

وكان الهدف من الفعالية الى الترفيه عن النزلاء واسعادهم ومساعدتهم على الاندماج مع المجتمع بعد خروجهم ليكونوا أعضاء صالحين فيه وقد اشاد الجميع بالاحتفالية التي امتدت الى ثلاث ساعات متواصلة تفاعل النزلاء مع جميع الفقرات في الشعر والفكاهه والعرضة السعودية وكانت بعض المشاركات من النزلاء ايجابية في الشعر والفكاهة نالت استحسان الحضور.