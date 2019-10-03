مشاريع عقارية جديدة بقيمة 450 مليار ريال

الرياض- البلاد

تشهد مدينة الرياض أكبر تجمع في قطاع المقاولات بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والشركات الوطنية الرائدة والشركات الخاصة، لعرض مشاريع تتجاوز قيمتها التقديرية 450 مليار ريال، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى المشاريع المستقبلية الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين في 25 – 26 فبراير 2020م .

ويعدّ المنتدى أحد مبادرات الهيئة التي تتيح من خلالها الفرصة أمام المقاولين والمهتمين بقطاع المقاولات من مستثمرين، وموردين ومطورين وبنوك وغيرهم من الاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية التي سوف تستعرضها أكثر من 30 جهة حكومية وشركات وطنية رائدة.

وتتوزع تلك المشاريع في عدد من القطاعات المختلفة مثل: مشاريع مرتبطة برؤية المملكة 2030، ومشاريع البترول والغاز والبتروكيماويات، ومشاريع الطاقة والمياه ومشاريع مرتبطة بمحفظة صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع التشغيل والصيانة، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع سكنية وغيرها، وذلك بحضور ما يقارب 2000 مقاول، ومهتم بالقطاع مثل البنوك وشركات التأمين والموردين ومراكز الدراسات والأبحاث والباحثين.

يعدّ المنتدى فرصة للمقاولين والمهتمين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية المعروضة من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، ومن خلالها يمكنهم إعداد خططهم المستقبلية والتعرف على توجهات القطاع، ومن جهة أخرى يعدّ فرصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، والاجتماع بالمقاولين وتعريفهم بالاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

وسوف تشهد نسخة المنتدى لهذا العام مضاعفة عدد المشاركين من 1000 إلى 2000 مقاول ومهتم، وذلك لتعزيز عمل الهيئة الدؤوب في بناء جسور التواصل والتعاون بين المقاولين والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث تهدف الهيئة من هذه الفعاليات لتحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة المدة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، وإيجاد فرصة استثنائية لبناء العلاقات بينهم وبين كل الجهات ذات العلاقة.

وسوف تضم قائمة ملاك المشاريع في النسخة الثانية من المنتدى مجموعة من أكبر الجهات في قطاعات مختلفة، منها قطاع الصناعة والتعدين متمثلاً في وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وقطاع السياحة والترفيه، ومشروع أمالا والبحر الأحمر.

وبحسب خبراء العقار يبلغ حجم السوق العقاري في المملكة أكثر من تريليون ريال، منها مشاريع حديثة تتبنى بتقنيات جديدة تتجاوز تمويلها 14 مليار ريال ، وكما سبق وأفاد الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الإسكان، استفاد نحو 68% من المجتمع من التمويل العقاري أو القروض البنكية ، ومن المتوقع بحسب طارق المشرف مدير قطاع الاستثمار بصندوق التنمية العقارية بناء مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، 50% منها ستبنى باستخدام التقنية الجديدة.