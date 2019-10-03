ما أثر الفركتوز على الكبد؟.. العلم يجيب

ما أثر الفركتوز على الكبد؟ .. لم يربط أحد بين الأمرين إلا قليلا حتى أتت تلك الدراسة، التي نقلتها “روسيا اليوم”.

بحسب علماء مركز جوسلين في بوسطن، فإن ارتفاع مستوى الفركتوز في النظام الغذائي يمنع الكبد من حرق الدهون.

البروفيسور رونالد كان، من كلية الطب بجامعة هارفارد، قال إنه “يتسبب في تراكم الدهون ويتصرف تقريبًا كما لو أضفنا كمية دهون زائدة إلى الطعام، وهذا يتناقض مع مفعول زيادة مستوى العنصر في النظام الغذائي.

الطبيب أكد أن أهم استنتاج في هذه الدراسة، أن “ارتفاع نسبة هذا العنصر في النظام الغذائي مضر للجسم”.

وأجرى العلماء الدراسة التي قارنوا خلالها، تأثير ست حميات غذائية مختلفة في عملية الأيض على الحيوانات.

واستخدم في هذه الحميات الغذائية مجموعات مختلفة لمستوى هذا العنصر مع الجلوكوز والدهون.

وراقب العلماء خلالها نشاط الأنزيم CPT1a الذي يشير إلى أن الميتاكوندريا تقوم بوظيفتها بحرق الدهون بصورة صحيحة.

وتبين للدارسين أنه عندما يكون مستوى الفركتوز والدهون في النظام الغذائي عاليًا، يكون مستوى هذا الأنزيم منخفضا، لذلك لا تقوم الميتاكوندريا بوظيفتها بالصورة المطلوبة.