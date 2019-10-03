للرسائل الحساسة.. خاصية فريدة من نوعها على واتساب!

هل تخشى على بعض الرسائل ذات الحساسية الخاصة على واتساب ؟.. أبشر فالموقع الأشهر يدرس إمكانية التدمير الذاتي لها بعد مدة محددة.

واتساب يطور حاليًا ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين ضبط خاصية “التدمير الذاتي” للرسائل بعد وقت محدد.

ومن المعروف أن تحديثات “الرسائل المخفية” ظهرت للمرة الأولى في الإصدار رقم 2.19.275.

وبحسب موقع “بيتا إنفو” المعني بنشر أحدث أخبار الواتساب، الذي اكتشف تلك الميزة، أنها قد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين.

ولكن خاصية الرسائل المخفية لن تكون مفيدة لأشخاص يرسلون رسائل حساسة، لا يريدون أن تبقي موجودة لفترة طويلة، وفقًا لما ذكره موقع “سكاى نيوز”، عن موقع “ذي فيرج” المعني بأخبار التقنية.

ولا يعتبر “واتس اب” التطبيق الأول الذي يوفر ميزة التدمير الذاتي، حيث يوفرها كذلك تطبيق “تيلجرام”.

فتليجرام يوفرها في خاصية الرسائل السرية “سكريت شات”، التي وفرتها شبكة جوجل في البريد الإلكتروني “جيميل” العام الماضي.

ويشير موقع “واتس اب بيتا انفو” إلى أن ميزة التدمير الذاتي للرسائل في مرحلة التطور حاليًا، ويمكن أن تتغير خلال الفترة المقبلة.

لكن في شكله الحالي، يتيح لك “واتس اب” تعيين الرسائل لحذفها إما بعد 5 ثوان أو بعد ساعة.

ويبدو أن الميزة متوافرة فقط في محادثات المجموعة، حيث يجب الالتزام بحذف كل رسالة يتم إرسالها بعد فترة زمنية محددة.