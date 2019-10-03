تقرير حقوقي يوثق 266 انتهاكا ارتكبها الحوثيون خلال أسبوع

عدن : واس

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية (266) انتهاكاً بحق المدنيين ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران خلال الفترة من 20 سبتمبر 2019م وحتى 27 سبتمبر2019م توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان والتهجير القسري وزراعة الألغام ومداهمة المنازل وترويع المواطنين وافتعال الأزمات والإعدامات الميدانية وتحويل المنشئات التعليمية إلى ثكنات عسكرية.

وأوضحت الشبكة في تقريرها الأسبوع عن الحالة الحقوقية في اليمن أن فريق الرصد والتوثيق الميداني وثّق (22) حالة قتل بينهم امرأة و(3) أطفال.

كما وثق فريق الرصد الميداني (12) حالة إصابة منها (3) حالات إصابة لأطفال نتيجة زراعة الغام أرضية و(2) حالة إصابة نتيجة طلق قناص في مديرية حيس محافظة الحديدة.

ورصد الفريق (4) حالات إصابة نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية بشكل مستمر على الأحياء الآهلة بالسكان و(3) حالات إصابة نتيجة طلق ناري مباشر.

كما سجل فريق الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (126) حالة اعتداء بحق الأعيان المدنية والمركبات الخاصة قامت بها مليشيا الحوثي في عدة مناطق.

وبينت الشبكة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية كثفت قصفها العشوائي على الأحياء السكنية مما تسبب بتضرر (48) منشأة خاصة بشكل جزئي و(12) منشأة بشكل كل كما قصفت المليشيات الحوثية (3) مرافق صحية في مديرية حيس بالإضافة الى (4) مرافق حكومية في مديرية التحيتا بالحديدة ووثق الفريق الميداني تضرر (9) مرافق في مديرية صالة بمحافظة تعز، كما رصد فريق الرصد والتوثيق الميداني تضرر (4) مركبات.

وسجل الفريق الميداني للشبكة مداهمة ونهب (46) منزلاً لمواطنين؛ منها (17) منزلاً في منطقة العود بمديرة النادرة محافظة إب تابعة لأسرة الشيخ خولان فاضل الذي قامت المليشيات بتصفيته مع أربعه من أفراد اسرته.

وأشارت إلى قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بتحويل أغلب المدارس التعليمية إلى ثكنات عسكرية لتجنيد الأطفال وأخرى لإقامة مراكز طائفية، ورصد الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات تحويل (18) مدرسة تعليمية في محافظة عمران إلى معسكرات تدريب للطلاب والأطفال، في الوقت التي تدفع فيه مليشيات الحوثي الإرهابية بعشرات الأطفال من طلاب المدارس إلى التجنيد الإجباري وإشراكهم في أعمال القتال.

كما رصد الفريق الميداني قيام مليشيات الحوثي بفصل (13) تربوياً واستبدالهم بآخرين تابعين لميليشيا الحوثي في محافظة صنعاء وحجة وذمار وإب وتوقفت (7) مدارس عن التعليم في محافظة الحديدة بعد تحويلها إلى مخيمات لإيواء النازحين الذين أجبرتهم مليشيات الحوثي على النزوح نتيجة القصف المستمر على المنازل السكنية، حيث رصد الفريق نزوح (46) أسرة من أبناء مديرية حيس إلى المناطق المجاورة لها.

وتفتعل ميليشيات الحوثي الإرهابية أزمة مشتقات نفطية إضافة الى أزمة الغاز، حيث تحتجز نحو 20 قاطرة محملة بالوقود، وتمنعها من دخول العاصمة صنعاء، كما تقوم بتخزين مادة الغاز في منازل القيادات الحوثية وعقال الحارات المواليين لها.

ووصل سعر الدبة البترول عبوة ” 20 لتراً ” لأكثر من 25000 خمسة وعشرين ألف ريال يمني في السوق السوداء في الوقت الذي تقوم فيه بقطع رواتب الموظفين.

كما سجل الفريق الميداني اعتقال (29) مواطناً بينهم (12) تاجراً، و(5) تربويين إضافة إلى (3) سياسيين وأقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران على تهجير (46) أسرة من أبناء مديرية حيس من منازلهم.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها المنظمات الأممية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف بمسؤولية أمام الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات المباشرة لميليشيا الحوثي الإرهابية وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة في الشأن اليمني لا سيما قرار مجلس الأمن 2216.