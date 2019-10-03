تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلوفينيا وأوزبكستان

الرياض – البلاد

وقع مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في جمهورية سلوفينيا اتفاقية تعاون من (7) بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف الأنشطة الداعمة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وسلوفينيا وخدمة المستثمرين في البلدين.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بالعاصمة ليوبليانا، على هامش زيارة وفد أصحاب الأعمال السعودي الذي يزور جمهورية سلوفينيا هذه الأيام، حيث قام بتوقيعها كل من نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير محمد ناصر بن سعد، ومديرة غرفة التجارة والصناعة السلوفانية سونيا.

وقال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية : إن زيارة الوفد التجاري السعودي تضمنت عقد منتدى أعمال مشترك بحث آفاق ومجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ولقاء عدد من المسؤولين الحكوميين ، مشيراً إلى وجود العديد من فرص التعاون بين المملكة وسلوفينيا في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وبحسب بنود الاتفاقية يشمل التعاون بين الجانبين تبادل المعلومات بشكل منتظم حول فرص التجارة والاستثمار بهدف فتح آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري، وتشجيع عملية تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض والملتقيات ، إضافة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

من جهة ثانية يقوم وفد من قطاع الأعمال السعودي بزيارة حالية إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، لبحث الفرص الاستثمارية ومستقبل التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية أوزبكستان بما يخدم أهداف وتوجهات المملكة في تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية بتنظيم من الهيئة العامة للاستثمار، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة مجلس الغرف السعودية، ومجموعة من الشركات الوطنية الرائدة، وعدد من رجال الأعمال السعوديين.

ويتضمن البرنامج، زيارات الوفد السعودي لعدد من المناطق والمدن الأوزبكية واللقاء بنظرائهم من أصحاب الأعمال الاوزبكيين، وتعزيز سبل التعاون واكتشاف الفرص الاستثمارية، والتي تشمل عدداً من القطاعات مثل (الطاقة والغاز، البتروكيماويات، الزراعة والصناعات الغذائية، صناعة القطن والنسيج، المقاولات، السياحة، التكنولوجيا، التعدين).