تعرف على الإسعافات الأولية لمواجهة هبوط السكر في الدم

نرمين عباس

إنخفاض معدل السكر فى الدم حاله شديدة الخطورة ومن الحالات الطارئة التى تحتاج إلى تدخل طبى فورى

ففى حالة وصول معدل السكر في الدم إلى 70 ملليجرام لكل ديسيلتر يؤدى إلى الشعور بالارتباك وفقدان الوعي وحتى الموت

ووفقا لموقع” healthline” إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع الأول

فمن المهم معرفة كيفية التعرف على الأعراض المبكرة لنقص السكر في الدم وعلاجها

خطوات هامة للتعامل مع حالة انخفاض مستوى السكر بالدم وهى:

1- يجب أن يكون دواء الجلوكاجون فى مكان معروف للجميع فى المنزل

وهو نوع من الهرمونات التى تنظم مستويات السُكر في الدم مثل الأنسولين ويتم افرازه من البنكرياس

ويعمل هرمون الجلوكاجون على رفع مستوى السكر في الدم

بينما يعمل الأنسولين على خفضه عند اللازم لذلك يؤثر أى خلل في هذه الهرمونات على الجسم سلبياً إما بخفض السكر أو بارتفاعه

2- قلب الشخص المصاب بإنخفاض معدل السكر على جانبه

خاصة إذا تقيء فإن هذا سيساعد على تنظيف مجرى الهواء ومنعه من الاختناق

3-الاتصال بخدمات الطوارىء الطبيعة العاجلة

خاصة إذا فقد الشخص الوعى أو يعانى من نوبات صرع شديدة

4- الإتصال بخدمات الطوارىء

إذا كان الشخص مصابًا بالارتباك الشديد أو نوبات صرع أو فاقدًا للوعي

5- إذا ظل الشخص المريض فاقدًا للوعي أو مصابًا بنوبات مرضية أو يعانى من صعوبة فى في الابتلاع بعد 15 دقيقة

يجب اعطاؤه جرعة أخرى من الجلوكاجون إذا كان ذلك متاحًا

6- عندما يكون الشخص واعياً وقادرًا على البلع

اتبع الخطوات التالية هذا سيساعد على ضبط مستويات السكر في الدم حتى بعد أن تتلاشى آثار الجلوكاجون

7-إعطاء الشخص المريض 15 جراما من الكربوهيدرات سريعة المفعول

على سبيل المثال أقراص الجلوكوز أو جل الجلوكوز أو نصف كوب من عصير الفاكهة أو الصودا

التي تحتوي على السكر، أو ملعقة كبيرة من العسل أو شراب الذرة أو ملعقة كبيرة من السكر المذاب في الماء

8- بعد 15 دقيقة يجب إجراء اختبار السكر لقياس معدلاته فى الدم

إذا كان مستوى السكر في الدم لا يزال 70 ملج / ديسيلتر أو أقل

يجب منح المريض مرة أخرة 15 جراما من الكربوهيدرات سريعة المفعول لتناول الطعام أو الشراب

وتكرر ذلك حتى يرتفع مستوى السكر في الدم عن 70 ملج / ديسيلت

9- عندما تعود مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي

يجب على المريض تناول وجبة خفيفة أو وجبة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات

مثل الجبن والبسكويت أو نصف ساندويتش لتناول الطعام هذا سوف يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم.