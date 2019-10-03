صحة و عافية

بالصور.. الطريقة الأصلية لعمل البطاطس المقرمشة (الفرنش فرايز)

نيفين عباسaccess_time4 / صفر / 1441 هـ       3 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ الطريقة الأصلية لعمل البطاطس المقرمشة (الفرنش فرايز)

المقادير اللازمة لعمل البطاطس المقرمشة

كيلو من البطاطس المقشرة المغسولة

ربع كوب خل

ماء مثلج به مكعبات ثلج

ربع ملعقة ملح

زيت

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

فى البداية نقوم بسلق البطاطس فى ماء ساخن مدة 5 دقائق

تخرج البطاطس من الماء المغلى وتقطع أصابع رفيعة

ثم توضع فى الماء المجمد بعد أن يضاف للماء الخل

تترك لتنقع بالماء حتى تبرد تماماً

ثم تصفى وتترك لتجفف جيداً

يسخن الزيت

ثم تقلى البطاطس بالزيت الحار حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة

تخرج وتصفى

ترش بالملح والفلفل وتقدم مع الإضافات المناسبة

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *