بالصور.. الطريقة الأصلية لعمل البطاطس المقرمشة (الفرنش فرايز)

خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ الطريقة الأصلية لعمل البطاطس المقرمشة (الفرنش فرايز)
المقادير اللازمة لعمل البطاطس المقرمشة
كيلو من البطاطس المقشرة المغسولة
ربع كوب خل
ماء مثلج به مكعبات ثلج
ربع ملعقة ملح
زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة
فى البداية نقوم بسلق البطاطس فى ماء ساخن مدة 5 دقائق
تخرج البطاطس من الماء المغلى وتقطع أصابع رفيعة
ثم توضع فى الماء المجمد بعد أن يضاف للماء الخل
تترك لتنقع بالماء حتى تبرد تماماً
ثم تصفى وتترك لتجفف جيداً
يسخن الزيت
ثم تقلى البطاطس بالزيت الحار حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة
تخرج وتصفى
ترش بالملح والفلفل وتقدم مع الإضافات المناسبة