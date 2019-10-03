القتل حداً بمواطن قتل آخر طعناً ودهساً وأحرق جثته

مكة المكرمة : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل حداً في أحد الجناة بمكة المكرمة.

وأوضحت الداخلية أن المدعو “موسى بن عايض بن معوض المسعودي” أقدم على قَتل “عزام بن سلمان بن باخت السعيدي الهذلي” – سعوديا الجنسية، وذلك باستدراجه وطعنه بسكين ودعسه بالسيارة ما أدى إلى وفاته ومن ثم قيامه بحرق جُثته.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.