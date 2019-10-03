“العمل” تقر غرامات مالية بشأن التعديات السلوكية في المنشآت

جدة : البلاد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الخميس، أن المنشأة تغرم 15 ألف ريال عند عدم قيامها بتشكيل لجنة التحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل، مشيراً إلى أنه حسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصا في حالة

التحرش.

وبيّن أبا الخيل عبر حسابه على موقع (تويتر) أن المنشأة تغرم 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يوم.