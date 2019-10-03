الجيش الليبي يدمر مواقع تخزين طائرات تركية

طرابلس – وكالات

دمر الجيش الليبي مواقع في مطاري معيتيقة ومصراتة تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة التركية.وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إنه تم قصف أماكن متفرقة تُستخدم في تجهيز وتخزين طائرات مسيرة تركية، وذلك بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش هذه المواقع في مطاري معيتيقة ومصراتة.

وأوضح الجيش في بيان له أن هذه الأماكن عبارة عن هنغار استخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها في مطار معيتيقة، ومواقع أخرى من مطار مصراتة، فيما تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية.