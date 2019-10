نجم مانشستر سيتي يواجه عقوبة الإيقاف لـ 6 مباريات

وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا أدان من خلاله اللاعب إثر نشره لتغريدة عبر حسابه أعتُبرت “تجاوزًا وسلوكًا عنصريًا” تجاه زميله ينيامين ميندي.

اللاعب البرتغالي (25 عامًا) نشر تغريدة على سبيل المزاح يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر المنصرم.

وكانت عِبارة عن صورة لميندي وبجانبه تميمة فول سوداني مُغطّى بالشوكولاتة في إشارة إلى التشابة بينهما.

وتسائل نجم مانشستر سيتي في التغريدة عن وجه الشبة بينهما إذ قال “خمّن منَ؟”.

لاحقًا اضطر اللاعب إلى حذف التغريدة بعدما تلقى انتقادات واسعة من الجماهير التي وصفته بالعنصري.

Bernardo Silva has been charged with misconduct by the Football Association over a tweet he posted in reference to Manchester City team-mate Benjamin Mendy.

More: https://t.co/G9Kolq4wC3 pic.twitter.com/Q2oiehEYCb

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 2, 2019