الرياضة

لاعب مانشستر سيتي في مهب الريح..

نجم مانشستر سيتي يواجه عقوبة الإيقاف لـ 6 مباريات

محمد ابو الوفاaccess_time3 / صفر / 1441 هـ       2 أكتوبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر سيتي

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك إلى متوسط ميدان مانشستر سيتي ، برناردو سيلفا.

وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا أدان من خلاله اللاعب إثر نشره لتغريدة عبر حسابه أعتُبرت “تجاوزًا وسلوكًا عنصريًا” تجاه زميله ينيامين ميندي.

اللاعب البرتغالي (25 عامًا) نشر تغريدة على سبيل المزاح يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر المنصرم.

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وكانت عِبارة عن صورة لميندي وبجانبه تميمة فول سوداني مُغطّى بالشوكولاتة في إشارة إلى التشابة بينهما.

وتسائل نجم مانشستر سيتي في التغريدة عن وجه الشبة بينهما إذ قال “خمّن منَ؟”.

لاحقًا اضطر اللاعب إلى حذف التغريدة بعدما تلقى انتقادات واسعة من الجماهير التي وصفته بالعنصري.

بينما ناهضت منظمة “كيك إت أوت” المناهضة للعنصرية تغريدة اللاعب ودعت إلى توقيع أقصى عقوبة عليه.

بدوره فتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقًا عاجلًا في الأمر، رغم إقرار ميندي نفسه بأن الأمر كان مجرد مزحة بينهما.

وأصدر اليوم قرار الإدانة، إذ اعتبره مسئولو الاتحاد انتهاكًا للمادة E3 في قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وهي مادة متعلقة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي للاعبين، وتُحرّم الإشارة إلى  اللون أو الدين أو الأصل العرقي.

تم منح اللاعب مهلة حتى يوم 9 أكتوبر الجاري لإعطاء إجابة حول الأمر، وإذ ثبتت الإدانة فإنه عرضة الإيقاف لست مباريات.

محمد ابو الوفا

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