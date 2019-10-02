ليبيا: مقتل 43 مسلحاً من “داعش”

طرابلس – وكالات

لاحق الطيران الأمريكي عناصر “داعش” الإرهابية في ليبيا، وقضى على ما لا يقل عن 43 مسلحاً من التنظيم في مدن الجنوب الليبي، بينما أصاب عدّة أهداف تابعة لهم، في ضربات جوية نفذتها القيادة الأميركية في إفريقيا (الأفريكوم) خلال أسبوع، وكشفت عن وجود قوي لهذا التنظيم المتطرّف، في تلك المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط بليبيا.

ورفعت واشنطن منذ 19 سبتمبر الماضي، وتيرة عملياتها داخل ليبيا، إذ نفذت 4 غارات جوية ضد مواقع وأهداف تابعة لتنظيم داعش، هي الأقوى منذ تولي الرئيس دونالد ترمب الرئاسة في يناير 2017، بزيادة كبيرة مقارنة بالعمليات السابقة، التي لم يتجاوز فيها التدخل الجوي الأمريكي ضد التنظيمات الإرهابية في ليبيا 3 مرات طوال عام كامل.

ويرى الحقوقي والناشط السياسي في الجنوب الليبي طاهر النغنوغي، أن الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة في ليبيا، استهدفت تجمّعات وتحركات حالية يقوم بها تنظيم داعش بين مدينتي مرزق وسبها لإعادة التموقع، مشيراً إلى أن التنظيم نجح في الفترة الأخيرة في التمركز في مناطق نائية من صحراء البلاد، ووجوده أصبح واضحا حتى للمواطن العادي.

وكانت “الأفريكوم” أعلنت أن تدخلها الجوي في ليبيا يهدف للحدّ من نشاط التنظيمات الإرهابية داخل ليبيا وتصفية إرهابيي داعش.