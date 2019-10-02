صنعاء: الميليشيات تحظر مسؤولاً أممياً فضح انتهاكاتها

صنعاء – (أ. ب)

أعلن مسؤولون أمميون، أمس (الثلاثاء)، أن عناصر ميليشيات الحوثي منعوا دخول مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى البلاد، وأمروا طائرته بالإقلاع من العاصمة صنعاء بعد وقت قصير من هبوطها.

وطبقاً “وكالة أسوشييتد برس”، جاء هذا التطور بعد تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في الحرب الأهلية اليمنية، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.

فيما كشف المسؤولون أنه بعد وصول ممثل المفوضية، العبيد أحمد العبيد، إلى صنعاء، استقل ضباط أمن من ميليشيات الحوثي الطائرة، وسحب تصريح سفره، وأمر قائد الطائرة بالمغادرة.