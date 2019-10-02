رئيس قبرص يتحدى تركيا: سنواصل تنقيب الغاز

البلاد – وكالات

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أن عمليات التنقيب في البحر بحثاً عن رواسب الغاز ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من “تهديدات تركيا وأعمالها غير القانونية” داخل المياه التي تتمتع فيها الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.

وقال أمس (الثلاثاء)، في بمناسبة الذكرى الـ55 لاستقلال قبرص، إنه لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى اتفاق سلام مع القبارصة الأتراك الانفصاليين لإعادة توحيد البلد. يذكر أن تركيا لا تعترف بقبرص كدولة، وتريد السيطرة عليها، كما تعارض بشدة تنقيبها عن الغاز. وقد أرسلت سفناً للبحث عن الهيدروكربونات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وتقول تركيا إنها تحمي مصالحها الخاصة ومصالح القبارصة الأتراك.