حصيلة قتلى انهيار جسر تايوان “فيديو”

انهار أحد الجسور بمدينة نانفانجو شرقي تايوان بشكل فجائي أثناء مرور أحد ناقلات البترول تحته، وهو ما لاقى صدى إعلاميًا واسعًا.

بحسب ما كشفت عنه وكالات أنباء فإن الجسر الذي تم تشييده عام 1998 والبالغ طوله 150 مترًا، كان بحالة جيدة ولم تتوصل فرق المحققين من سبب للانهيار بعد.

ووفق ما صرّح به وزير النقل التايواني لينشيا هونج فإن العمر الافتراضي للجسر 50 عامًا ولم يكن متوقعًا حدوث الانهيار.

وتظهر كاميرات المراقية انهيار الجسر أثناء مرور ناقلة نفط وبعض مراكب الصيد الصغيرة يُقدّر عددها بثلاثة.

لا تزال فرق الإنقاذ تحاول انتشال جثث 6 أشخاص يُعتقد أنهم علقوا تحت الانهيار، بينما تحاول فرقًا أخرى السيطرة على البقعة النفطية.

وبحسب ما أعلنته الوكالة التايوانية للإعلام، فإن 20 شخصًا قد أصيبوا بجروح بالغة، بينما 6 آخرين في عداد المفقودين.

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