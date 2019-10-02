ارتفاع الصادرات الغذائية السعودية 7.7 %

الرياض- البلاد

بلغت صادرات المواد الغذائية خلال النصف الأول من العام 2019م ما قيمته 7 مليارات ريال سعودي بزيادة تقدر بـ 7.7% مقارنةً بذات الفترة من العام 2018م، وذلك وفقاً للبيانات الأولية، وتعد أعلى القطاعات الفرعية ضمن قطاع المواد الغذائية قطاع منتجات الألبان بصادرات تبلغ 2.2 مليار ريال سعودي، ثم قطاع المخبوزات والحلويات بصادرات تبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، ويليهم قطاع العصائر والمشروبات بصادرات تقارب 1.1 مليار ريال سعودي.

كما بلغت صادرات الصناعات الدوائية خلال الخمس سنوات الماضية 8.6 مليارات ريال سعودي، فيما بلغت لعام 2018م ما قيمته 1.6 مليار ريال ، كما تصل صادرات المملكة من الصناعات الدوائية إلى أكثر من 65 دولة حول العالم من أبرزها الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان.

وشاركت هيئة تنمية الصادرات السعودية في الدورة الثالثة للمعرض والمؤتمر السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء بعنوان: “الشراكة مع المستهلك لحماية المجتمع”، الذي يعقد برعاية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك ضمن إطار اهتمام (الصادرات السعودية) المستمر برفع الوعي بثقافة التصدير في جميع القطاعات الصناعية والخدمية.

وتعد (الصادرات السعودية) شريكا استراتيجيا في المعرض وتشارك بجناح تفاعلي بهدف التعريف بالهيئة وخدماتها ورفع الوعي بالتصدير لدى الشركات المشاركة في المعرض وزوّاره.

وتهتم (الصادرات السعودية) بقطاعي المواد الغذائية والصناعات الدوائية حيث شاركت سابقاً بعدد من المعارض الدولية المتخصصة مثل معرض الخليج الغذائي الصناعي (جلفود)، ومعرض موسكو للأغذية، ومعرض الصحة العربي، كما ستشارك هذا العام أيضاً بمعرض بغداد الدولي ومعرض الأغذية الأفريقي2019، الأمر الذي يعكس ما حققته صادرات المملكة العربية السعودية بهذه القطاعات.